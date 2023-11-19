«Многие просто еще знают диагноза» : эндокринолог рассказала о стремительном росте больных сахарным диабетом





Как и многие другие болезни, сахарный диабет становится все более «молодым». В последние годы диагноз подтверждают не только у 20-летних волгоградцев, но даже у детей. О болезни цивилизации и попытках «подружиться» с ней V102.RU рассказала главный внештатный специалист-эндокринолог областного комитета здравоохранения Алла Вачугова. Как и многие другие болезни, сахарный диабет становится все более «молодым». В последние годы диагноз подтверждают не только у 20-летних волгоградцев, но даже у детей. О болезни цивилизации и попытках «подружиться» с ней V102.RU рассказала главный внештатный специалист-эндокринолог областного комитета здравоохранения Алла Вачугова.

Только по официальной статистике 90 тысяч человек стоят на диспансерном учете с диагнозом сахарный диабет. Однако реальное количество пациентов больше как минимум в два раза.- Очень многие люди пока не знают о своей болезни, - комментирует Алла Вачугова. – Диабет I типа, при котором у людей по тем или иным причинам перестает вырабатываться свой инсулин, диагностирован лишь у 5% от общего числа пациентов. Оставшиеся 95% больных страдают диабетом II типа. Долгое время считалось, что ему в большинстве своем подвержены пожилые люди. И, действительно, с возрастом риск заболеть диабетом становится все выше. Однако в последнее время он стремительно молодеет – его выявляют у 20, 30-летних людей, а порой и у детей.По словам эндокринолога, основным «спусковым механизмом» для развития диабета становится не только генетическая предрасположенность, но и сидячий образ жизни, неумеренный аппетит и, как следствие, лишние килограммы.- «Молодость» диабета прежде всего связана с изменением образа нашей жизни, - подтверждает заслуженный врач России. – Если бы человек придерживался здоровых привычек, то даже при генетической предрасположенности болезнь могла бы проявиться позже. Несмотря на наличие препаратов и средств самоконтроля, количество заболевших растет. Именно поэтому с каждым годом проблеме уделяется все больше внимания как в стране, так и конкретно в Волгоградской области. И в поликлиниках, и в стационарах проводят ежегодные обследования, в которые входят рентгенография органов грудной клетки, электрокардиография, исследование биохимических показателей крови и осмотр специалистов. Это помогает вовремя обнаружить осложнения, которыми и опасен диабет.Если болезнь не удалось предотвратить или хотя бы отсрочить, волгоградцам советуют не прятаться от проблемы, а, напротив, узнать о ней как можно больше. На основе этих знаний горожане смогут выстроить вполне комфортный ритм жизни.- Человек должен научиться правильно оценивать свой сахар в крови, корректировать свое поведение. Например, часто пациенты обманывают сами себя, неправильно измеряя сахар – делают это только натощак, а после еды уже не смотрят. А иногда они весь день ограничивают себя в булочках и только после этого проводят измерение, - рассказывает Алла Вачугова. – Но, контролируя диабет, мы используем не только показатели уровня глюкозы в крови, который больной самостоятельно определяет дома - они могут меняться даже у здорового человека. Поэтому пациентам с сахарным диабетом важно следить за гликозилированным гемоглобином - этот параметр оценивает уровень глюкозы в крови за последние три месяца. И, если пациент ежедневно обманывает самого себя, то это измерение расставит все точки над i.Чтобы развеять мифы о болезни и «подружить» с ней горожан, в Волгоградской области создали, а точнее реанимировали школы диабета.- Раньше обучение на регулярной основе проводилось только в стационарах - у врачей поликлиники просто не было на это времени. Сегодня же в Волгоградской области создано уже 38 амбулаторных школ диабета, в том числе и 3 школы для детей, - говорит эндокринолог. - И их задача заключается не просто в проведении лекций и раздаче брошюр, а в обучении по специально структурированной программе. Ведь в большей степени залог успешного лечения зависит от самого человека, который должен знать своё заболевание, правильно оценивать результаты самоконтроля и понимать , как поступить в той или иной ситуации. При низком сахаре крови - съесть что-то сладкое, а при высоком - проанализировать, какие ошибки он делает в питании и, если их нет, срочно обратиться к врачу для коррекции и терапии. Такое обучение важно каждому пациенту, и длится оно всю жизнь.