Открытие дороги-дублера в Волгограде сняли сверху

Общество 19.11.2023 15:59
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19.11.2023 15:59
В Волгограде сегодня, 19 ноября, состоялось открытие дороги-дублера Второй продольной, названной в честь фронтовика Евгения Федоровича Рогова.
Как ранее сообщало V102.RU, на церемонии присутствовал сам ветеран, который и открыл трассу.
Дорожный знак «Движение открыто» перевернули губернатор Андрей Бочаров и глава города-героя Владимир Марченко, а первой по дороге проехала ретро-техника.
Новый участок стал продолжением улицы Электролесовской и построенной ранее дороги имени еще одного выдающегося земляка — Максима Матвеевича Загорулько.
В результате реализации конкретно этого проекта получился символичный сталинградский маршрут: от улицы им. Максима Матвеевича Загорулько, мимо улицы им. участницы Сталинградской битвы Зинаиды Петровны Степыкиной, через улицу им. Евгения Федоровича Рогова, по улице имени сражавшейся за Сталинград и погибшей в ходе Курской битвы Героя Советского Союза, санинструктора Зинаиды Ивановны Маресевой — на ул. им. 64 армии.
После ввода новой дороги расположенные вдоль Волги шесть районов соединены теперь единой транспортной артерией.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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