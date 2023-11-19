Общество

Фронтовик Евгений Рогов открыл в Волгограде именную дорогу

Общество 19.11.2023 14:20
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19.11.2023 14:20


В годовщину начала контрнаступления открыта дорога имени живой легенды — Евгения Федоровича Рогова. Вместе с фронтовиком, Почетным гражданином Волгограда и Волгоградской области дорожный знак «Движение открыто» перевернули губернатор Андрей Бочаров и глава города-героя Владимир Марченко, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.
Новый участок стал продолжением улицы Электролесовской и построенной ранее дороги имени еще одного выдающегося земляка — Максима Матвеевича Загорулько. Первыми по дороге проехали ретроавтомобили и современная военная техника отряда «Бессмертный Сталинград».
- Улица, которую мы сегодня открываем, — одна из улиц Сталинградской Победы, — отметил Евгений Федорович Рогов.

В результате реализации  этого проекта получился символичный сталинградский маршрут: от улицы им. Максима Матвеевича Загорулько, мимо улицы им. участницы Сталинградской битвы Зинаиды Петровны Степыкиной, через улицу им. Евгения Федоровича Рогова, по улице имени сражавшейся за Сталинград и погибшей в ходе Курской битвы Героя Советского Союза, санинструктора Зинаиды Ивановны Маресевой — на ул. им. 64 армии.
Глава региона Андрей Бочаров подчеркнул важность открытия дублера Второй Продольной и отметил, что ввод дороги в действие на год раньше стало возможным благодаря поддержке президента.  

После ввода новой дороги  расположенные вдоль Волги шесть районов соединены теперь единой транспортной артерией. С одной стороны это будет способствовать сокращению времени в пути. С другой — позволит перераспределить транспортные потоки и значительно снизить нагрузку на Вторую продольную.
К слову, в настоящее время проектируется реконструкция улицы им. Зины Маресевой.
Очередным шагом в решении вопроса по разгрузке основных магистралей южной части города станет ввод в эксплуатацию объездной дороги — строительство объекта идет в графике.
Фото администрации Волгоградской области

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