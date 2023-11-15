Общество

В Волгограде мошенники разводят чиновников и глав компаний от имени Банка России

Общество 15.11.2023 14:15
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15.11.2023 14:15


Банк России предупреждает о распространении новой мошеннической схемы, когда злоумышленники маскируются под сотрудников регулятора. Как сообщили V102.RU в волгоградском отделении учреждения, аферисты создают аккаунты в популярных мессенджерах от лица руководителей Банка России. Страницы содержат реальные данные руководителей (фамилия, имя, отчество, фото – эти сведения берутся из Интернета) и выглядят максимально достоверно. Используя фальшивые аккаунты якобы служащих Банка России, мошенники отправляют сообщения руководителям или заместителям различных крупных компаний или государственных органов.
В письмах такие лжесотрудники просят помочь им, например, в задержании аферистов в кредитной организации и предупреждают о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства. Они рекомендуют следовать инструкциям звонящего, а о факте разговора никому не рассказывать. После этого злоумышленники звонят потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются получить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета. Описанную схему злоумышленники могут применять и в отношении обычных граждан. Например, за счет создания поддельных аккаунтов друзей человека в социальных сетях.
- Сотрудники регулятора не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для решения служебных вопросов. Банк России рекомендует гражданам сохранять бдительность и не сообщать посторонним людям личные и финансовые данные, под каким бы предлогом или каким бы способом их ни пытались узнать. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе незнакомых лиц. О всех подобных случаях мошенничества необходимо сообщать в правоохранительные органы, - отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка Роман Рахматулин. 
Напомним, недавно таким аферистам, действующим от имени якобы сотрудников Банка России, только за один день удалось похитить 8,5 миллиона рублей  у пяти жителей региона.

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