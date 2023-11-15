Общество 15.11.2023 14:15
0
15.11.2023 14:15
Банк России предупреждает о распространении новой мошеннической схемы, когда злоумышленники маскируются под сотрудников регулятора. Как сообщили V102.RU в волгоградском отделении учреждения, аферисты создают аккаунты в популярных мессенджерах от лица руководителей Банка России. Страницы содержат реальные данные руководителей (фамилия, имя, отчество, фото – эти сведения берутся из Интернета) и выглядят максимально достоверно. Используя фальшивые аккаунты якобы служащих Банка России, мошенники отправляют сообщения руководителям или заместителям различных крупных компаний или государственных органов.В письмах такие лжесотрудники просят помочь им, например, в задержании аферистов в кредитной организации и предупреждают о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства. Они рекомендуют следовать инструкциям звонящего, а о факте разговора никому не рассказывать. После этого злоумышленники звонят потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются получить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета. Описанную схему злоумышленники могут применять и в отношении обычных граждан. Например, за счет создания поддельных аккаунтов друзей человека в социальных сетях.
- Сотрудники регулятора не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для решения служебных вопросов. Банк России рекомендует гражданам сохранять бдительность и не сообщать посторонним людям личные и финансовые данные, под каким бы предлогом или каким бы способом их ни пытались узнать. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе незнакомых лиц. О всех подобных случаях мошенничества необходимо сообщать в правоохранительные органы, - отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка Роман Рахматулин.
Напомним, недавно таким аферистам, действующим от имени якобы сотрудников Банка России, только за один день удалось похитить 8,5 миллиона рублей у пяти жителей региона.
Доброволец-программист из Волгограда получил медаль ДНР15.11.2023 16:15
Общество 15.11.2023 16:15
Столовые школ волгоградского региона вновь признаны лучшими в России15.11.2023 16:13
Общество 15.11.2023 16:13
Под Волгоградом ученый из Москвы нашел кусок упавшего 100 лет назад метеорита15.11.2023 15:20
Общество 15.11.2023 15:20
«Мокнем, как в лесу»: волгоградцы требуют укрытие на «голой» остановке автобуса №6515.11.2023 14:49
Общество 15.11.2023 14:49
Волгоградцы могут получить и оплатить налоговые уведомления на «Госуслугах»15.11.2023 13:06
Общество 15.11.2023 13:06
В Волгограде работникам диспансера недоплатили 300 тысяч рублей15.11.2023 11:18
Общество 15.11.2023 11:18
Умершего после тяжелой болезни директора школы № 43 проводят в Волгограде15.11.2023 11:08
Общество 15.11.2023 11:08
Общественный транспорт в Волгограде усилят в день игры сборных России и Кубы15.11.2023 11:06
Общество 15.11.2023 11:06
В Волгограде умерла вторая упавшая с крыши девочка15.11.2023 10:48
Общество 15.11.2023 10:48
Пропавшего в июне мужчину с тату в виде медведя ищут в Волгограде15.11.2023 09:37
Общество 15.11.2023 09:37
В Волгоградской области за неделю на 5% подорожали стрижки15.11.2023 08:23
Общество 15.11.2023 08:23
Ушедшая в отставку волгоградская судья оспорила дисциплинарное наказание15.11.2023 07:46
Общество 15.11.2023 07:46
Волго-Донской судоходный канал прекратит пропуск судов с 1 декабря14.11.2023 21:28
Общество 14.11.2023 21:28
Под Волгоградом бездомные собаки «искусали» районный бюджет14.11.2023 20:44
Общество 14.11.2023 20:44
В городе Волжском назначили нового вице-мэра по вопросам экономики14.11.2023 20:12
Общество 14.11.2023 20:12