«Мокнем, как в лесу»: волгоградцы требуют укрытие на «голой» остановке автобуса №65





Волгоградцы, которые пользуются автобусом №65, возмущены отсутствием остановочного павильона на остановке «Центр содержания мигрантов». Как рассказали V102.RU горожане, на конечной нет никаких признаков того, что этот пятачок является остановкой.



– Ни скамейки здесь, ни хоть какой-то крыши над головой. Мы уже молчим про то, что здесь, как на других остановках в Волгограде, должен быть современный закрытый хотя бы с трех сторон павильон. Стоим здесь и под солнцем, и под дождем и снегом, – говорят волгоградцы.



В дождливые дни люди в ожидании автобуса промокают до нитки. Как, например, это произошло накануне, 14 ноября.



– Мы в городе живем или в лесу? – негодуют волгоградцы. – Неужели такие большие деньги нужны, чтобы позаботиться о людях?



Редакция V102.RU обратилась в администрацию Волгограда с вопросом, когда планируется установить остановочный павильон на конечной автобуса №65. Вот такой ответ был получен из мэрии:

– В Волгограде ведется поэтапная работа по демонтажу старых и установке новых остановочных павильонов из современных материалов. Так, за несколько лет на улицах областного центра было смонтировано уже почти 300 таких конструкций. Сейчас профильные муниципальные службы составляют очередной перечень адресов, где необходима установка или замена павильона. Список формируется в том числе и на основании поступающих в департамент городского хозяйства и администрации районов запросов горожан, – говорится в комментарии.



Ранее, напомним, V102.RU сообщало о похожей ситуации в Кировском районе Волгограда. На остановке «7-ая площадка» еще в феврале рухнул старый металлический павильон, который был демонтирован, но новой остановки здесь так и не появилось. Жители Дзержинского района Волгограда, в частности, в поселке Ангарском и вовсе ждут установки павильонов со времен ЧМ-2018. До сих пор администрация района не позаботилась об удобстве пассажиров и на трамвайной остановке у Качинского рынка.

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