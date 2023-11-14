Цвет вечера – красный. Волгоград встал в 9-балльных пробках

Девятибалльные пробки образовались во вторник вечером на основных дорогах в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис «Яндекс.Пробки», наиболее сложная ситуация наблюдается в двух районах - Ворошиловском и Центральном.

В красный цвет, который характеризует дорожную ситуацию, окрасились улицы Рабоче-Крестьянская, Профсоюзная, Кубанская, Невская, Двинская, проспект Ленина (Первая продольная), 7-я Гвардейская, ул. Коммунистическая, ул. Глубокоовражная, ул. Хиросимы и другие.





Затруднено движение и на Второй продольной в районе Свято-Духовского монастыря на улице Рокоссовского. В этом месте карты показывают ДТП в среднем ряду.

Напомним, что утром из-за дождя в Волгограде также наблюдались сильные пробки. Горожане жаловались, что опаздывают на работу из-за того, что весь город в буквальном смысле стоит.

Причиной вечерних пробок, судя по всему, также стал дождь, который идет весь день с небольшими перерывами.

Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Скриншот с «Яндекс.Пробки»