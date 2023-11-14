«10 минут едем 200 метров»: из-за дождя Волгоград сковали 7-балльные пробки

Утро для жителей Волгограда спешащих на работу омрачилось пробками и преодолением чуть ли не вплавь дорог и тротуаров. Город встал в многокилометровых пробках.

— Мы уже 10 минут едем 200 метров. Весь город встал. Ощущение, что дороги превратились в реки, — сетуют опаздывающие на работу читатели V102.RU.





Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», автомобильные затруднения составляют 7 баллов. Традиционно заторы наблюдаются на Астраханском мосту, на улице Рокоссовского при спуске с поселка 2-й километр, на пересечении улиц Невской и Маршала Рокоссовского, на площади Ленина, на 7-й Гвардейской.

Скриншот: «Яндекс. Карты»

Фото: архив ИА «Высота 102»