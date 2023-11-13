Общество

Валидаторы появятся в общественном транспорте Волжского

Общество 13.11.2023 20:47
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13.11.2023 20:47


С 1 декабря в Волжском вводятся изменения при оплате проезда в муниципальном общественном транспорте. Пассажиры, заплатившие за поездку безналичным способом (картой), не будут получать билеты. В автобусах и трамваях будут установлены валидаторы.  Об этих нововведениях рассказали V102.RU в администрации городского округа.
Подобная практика уже используется в Москве, Волгограде и других городах России. Отметим, билет не будет выдаваться при оплате безналичным способом, то есть банковскими или транспортными картами (пенсионными, ученическими, студенческими и т.д.). Но при оплате проезда за наличный расчёт пассажиры будут по-прежнему получать билеты.

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