Общество

Волгоградской области вернули «уплывшую» от чиновников по недосмотру землю

Общество 13.11.2023 12:11
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13.11.2023 12:11


Среднеахтубинскому району Волгоградской области вернули 15 соток земли на территории поселка Вторая Пятилетка, которые ранее незаконно получила местная жительница. По информации прокуратуры региона, участок практически задарма «уплыл» к предприимчивой мошеннице. 

Согласно материалам уголовного дела, жительница региона в 2014 году, зная о возможности выкупа арендуемого участка за 3% от его кадастровой стоимости при наличии на нем объекта недвижимости, представила в администрацию Среднеахтубинского района документы, содержащие сведения о существующем на участке жилом доме. На самом деле, сообщает официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, никаких построек на участке не было. Однако этот факт не помешал чиновникам продать ей участок в собственность без конкурсных процедур за 16 тысяч рублей при фактической его стоимости на момент сделки порядка 700 тысяч рублей.

Прокуратурой Среднеахтубинского района Волгоградской области были проанализированы результаты рассмотрения уголовного дела о мошенничестве с земельным участком, – сообщила  Оксана Черединина. – Установлено, что женщине судом был назначен штраф по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, по иску прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области сделка по отчуждению недвижимого имущества признана недействительной, земельный участок возвращен в муниципальную собственность. 

Судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

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