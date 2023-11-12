Федеральные новости

Сотрудники МЧС эвакуируют россиян из сектора Газа. Среди них — 28 детей

Федеральные новости 12.11.2023 21:05
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12.11.2023 21:05


Желающих покинуть зону палестино-израильского конфликта граждан РФ сотрудники МЧС России эвакуируют на автобусах в Каир. Как сообщает V102.RU со ссылкой на спасательное ведомство, сегодня, 12 ноября, пункт пропуска пересекли 70 россиян, из них — 28 дети.

— В Каире развернут оперштаб. Людям окажут необходимую помощь, в том числе медицинскую, психологическую, а также помощь в оформлении документов, — добавили в МЧС. 

Уточняется, что на протяжении всего пути следования колонны их будут сопровождать медики и психологи чрезвычайного ведомства. Эвакуированных обеспечивают водой и питанием.

Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» со ссылкой на РЕН ТВ сообщали, что из сектора Газа пытается выбраться, попавшая в списки на эвакуацию россиянка Надежда Шаат. Женщина с супругом и тремя детьми направляется в Волгоград.

Видео: МЧС России 

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