«Не спать и смотреть в небо»: волгоградцы снова могут увидеть северное сияние в ночь на 12 ноября

Возможность вновь наблюдать крайне редкое для наших краев явление – северное сияние – появилась у волгоградцев. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сообщество AstroAlert (Наблюдательная астрономия), небо над Волгоградской области может вновь необычно раскраситься в ночь с 11 на 12 ноября.
По предварительному прогнозу, небеса засияют в средних широтах и южнее Москвы. Явление связано с выбросом солнечной плазмы в космическое пространство.
Правда, мощность выброса будет не так велика, как в ночь на 4 ноября.
Тогда многие волгоградцы в разных районах региона были свидетелями, как небо раскрасилось необычно яркими красками. Некоторые даже назвали это явление «знамением».
Фото администрации Еланского района VK.com