



В Федеральной пассажирской компании (ФПК) в ответ на запрос ИА «Высота 102» опровергли информацию о забастовке проводников. Напомним, что работники РЖД жаловались на невыносимые условия труда, связанные с переработками. В ФПК уверены, что трудовые права работников не нарушены.

Отметим, что накануне ряд СМИ публиковали видео с участием одной из проводников, которая и заявила о забастовке. Выяснилось, что данное видео было взято из ее личного мессенджера. В ФПК уверены, что таким образом информация оказалась сильно преувеличена.

– Мы разобрались в ситуации в волгоградском резерве проводников. Никакого «бунта» или забастовки там нет и не готовилось, – заявили информагентству в компании. – Да, в ноябрьские праздники, как и в любые другие праздничные дни или отпускной период, работа на железной дороге становится более интенсивной, проводникам за дополнительную оплату предлагается отработать больше часов, чем в обычные трудовые будни. Однако увеличение количества трудовых часов не является нарушением трудового законодательства, дополнительно оплачивается и является нормой в соответствии с федеральными нормативными документами.

Здесь же уточняют, что зарплата проводников в Волгограде не сокращалась.

– Наоборот она регулярно индексируется, как и во всем холдинге «РЖД». Ближайшая индексация пройдет в течение ноября. Таким образом, сегодня проводники в Волгограде в среднем получают более 57 тысяч рублей. Зарплата может расти в зависимости от количества отработанных часов и стабильно выплачивается дважды в месяц, – сообщили в компании.

При этом проводники, с которыми удалось пообщаться «Высоте 102», подтвердили факт переработок. Одновременно работники железной дороги сообщали о нехватке кадров и о том, что компанией им предлагалось искать коллег среди знакомых.

Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»