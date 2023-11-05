В Волгограде дагестанцы и евреи проведут совместный субботник

Фото волгоградской еврейской общины VK.com
Общество 05.11.2023 11:22
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05.11.2023 11:22
Фото волгоградской еврейской общины VK.com
Инициатива о проведении совместной акции была высказана на встрече с лидерами религиозных организаций, которая состоялась в главке МВД по Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в еврейской волгоградской общине, в ней приняли участие главный раввин Волгограда и области р.Залман Иоффе, представители муфтията, председатель Совета ВЕОЦ Яэль Иоффе и ряд руководителей этнических НКО народов Кавказа.
Представители главка выразили четкую позицию - это приоритет работы по профилактике и предупреждению правонарушений с межэтнической и межконфессиональной составляющей. Рав Залман и Яэль Иоффе, в свою очередь отметили четкую работу Центра противодействия экстремизму и других оперативных подразделений МВД.
В ходе обсуждения этих вопросов возникла и общая идея – встретиться на благоустройстве «Сквера памяти и дружбы» около волгоградской синагоги и очистить место отдыха от сухостоя и старых пеньков. Абдулвагаб Джалилов руководитель НКО «Дагестан», как сообщили в еврейской общине, откликнулся на предложение Яэль Иоффе.
- Можете на нас рассчитывать, - заявил общественник.Напомним, 1 ноября в Волгограде стартовала акация под названием «Нет ненависти и вражде». Полицейские планируют проговорить с волгоградцами вопросы формирования межнациональной и межконфессиональной напряженности, нетерпимости к радикальной идеологии. Акция организована после событий в аэропорту Дагестана.
Фото волгоградской еврейской общины VK.com
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