В центре Волгограда военные развернули мобильные пункты

В Центральном районе Волгограда сегодня, 4 ноября, в День народного единства недалеко от здания музкомедии призывают заключить контракт с ВС РФ, сообщает V102.RU.

— Военные развернули мобильный пункт. Подходят, раздают листовки — стилизованные под «хаки» проспекты. В них разъясняется, какие выплаты положены и за что. Суммы, конечно, существенные по нынешним меркам, — рассказали волгоградцы.

Напомним, что сегодня в городе-герое отмечают День народного единства. С 11.00 на сцене, установленной С у фонтана «Искусство» начали выступать национальные творческие коллективы.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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