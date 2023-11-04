В Волгограде Крестный ход собрал 2000 человек: фоторепортаж «Высоты 102»

В Волгограде сегодня, 4 ноября, в День Казанской иконы Божией Матери от Александро-Невского собора стартовал Крестный ход. Яркие моменты шествия — в фоторепортаже V102.RU.









Колонна стартовала в 10.40. По ходу движения дороги перекрыли сотрудники ГАИ. Возглавил шествие митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.









За колонной следовали волгоградцы, которые, несмотря на промозглую погоду, влились в шествие. По ходу движения верующих окропляли святой водой.









Среди прочих в толпе можно было заметить председателя Волгоградской гордумы Владлена Колесникова. Компанию ему составили сенатор от региона Сергей Горняков, замгубернатора Геннадий Шевцов и с рацией в руках куда-то спешил председатель облкомитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский.









У фонтана «Искусство» участников шествия ждали люди с флагами России, Волжского и Волгограда. На сцене прозвучал общий молебен. Мероприятие собрало по самым скромным оценкам около 2000 человек.

























Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

