Общество

«Вызываю огонь на себя!»: волгоградец с тремя ранениями не оставил позиции в зоне СВО

Общество 04.11.2023 09:06
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04.11.2023 09:06


Уроженец поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области Владислав Мельниченко ценой своей жизни остановил продвижение противника в зоне СВО, сообщает V102.RU. Младший лейтенант с тремя ранениями оставался на позиции, командуя своим взводом. 

— Ребята стояли до последнего. И когда противник подкатился на двух Bradley и танках прямо до них, единственное, что я услышал от командира взвода в радиостанцию — это героические слова нашего товарища,  младшего лейтенанта Мельниченко: «Командир, вызываю огонь на себя!» Три ранения было. Он с ранениями не оставлял позиций, — рассказал в интервью «Первому каналу» сослуживец нашего земляка с позывным «Бриллиант». 

Уточняется, что наш земляк героически сражался в составе 71-го гвардейского мотострелкового полка. Ему было всего 25 лет. 

Фото: «Мобилизация 34» / t.me 

Видео: «Первый канал» 

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