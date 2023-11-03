В Волгограде запускают новый автобус до железнодорожной больницы

Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что на днях Волгоград получил 60 новых автобусов большой вместимости.
Общество 03.11.2023 11:53
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03.11.2023 11:53
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что на днях Волгоград получил 60 новых автобусов большой вместимости.
Власти Волгограда приняли решение запустить новый автобусный маршрут по просьбам горожан. Как сообщили V102.RU в администрации города, он соединит вокзал в центре города с железнодорожной больницей.При этом два существующих коммерческих маршрута с пассажирским транспортом малого класса продолжат обслуживать данный микрорайон в прежнем режиме. Но в отличие от них на новом муниципальном маршруте будет работать техника большой вместимости, приниматься к оплате карты «Волна» и банковские карты, действовать все льготы на оплату проезда, пояснили в мэрии.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что на днях Волгоград получил 60 новых автобусов большой вместимости.
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