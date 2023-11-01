



Волгоград накануне получил от волжского предприятия шестьдесят новых автобусов большой вместимости. Об этом ИА «Высота 102» сообщало накануне, 31 октября. Сегодня в мэрии пояснили, на каких направлениях планируют использовать технику.

– Все шестьдесят автобусов поступят в распоряжение транспортного предприятия и будут обслуживать опорные маршруты, – сообщили в администрации Волгограда. – Это маршруты, которые проходят по основным магистралям города, соединяя сразу несколько районов, перевозя основной поток пассажиров.

Накануне сообщалось, что сошедшие с конвейера автобусы частично заменят устаревшую технику, часть машин усилит маршруты. Какие именно это будут маршруты, в администрации Волгограда сообщат дополнительно.

В Волгограде, напомним, также завершены аукционы на определение поставщика еще 25 автобусов для нужд «ВПАТП-7» в 2024 году. В следующим году запланировано приобретение для нужд областного центра еще более 200 автобусов большого класса.