Волгоград получит первые 2,5 млрд рублей на покупку новых трамваев





Волгоград в ближайшее время получит 2,5 миллиарда рублей на покупку новых трамваев. По информации ИА «Высота 102», деньги на приобретение новых вагонов выделил городу-герою ВЭБ.РФ. Всего госкорпорацией будет предоставлено на данные цели три миллиарда.

– Новые трамваи имеют целый ряд преимуществ. Это увеличение скорости транспорта и, как следствие, уменьшение времени в пути, повышение комфорта для пассажиров, а также снижение шума, – говорится в официальном сообщении ВЭБ.РФ.

Уточняется, что для нужд Волгограда запланировано приобретение 50 единиц 1-секционных трамваев «Львенок» и 12 единиц 3-х секционных низкопольных трамвайных вагонов «Невский».

Сегодня, 2 ноября, также стало известно о выпуске на маршруты первых автобусов из новой партии. На текущей неделе в Волгоград поставили 60 машин большой вместимости, которые будут работать на сжиженном газе, производимом в Быковском районе Волгоградской области на открытом накануне первом в ЮФО СПН-комплексе.