Волгоградский Детфонд завез в детдома региона тонны витаминов

Региональное отделение Детского фонда направило около двух тонн тыкв в центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Камышинском, Серафимовичском, Новоаннинском районах и в Волжском. Запасами овощей, которых оказалось очень много, они поделятся с местными учреждениями социального обслуживания.

– Ребята с удовольствием помогали разгружать овощи и, конечно, они охотно отведают ароматную тыквенную кашу, – рассказала директор Камышинского центра Ольга Анихреева. – Выражаем огромною благодарность Российскому детскому фонду за чуткое отношение и заботу о наших ребятах. Счастье и веселье в их глазах делает даже осеннюю погоду солнечной и по-домашнему теплой.

Как пояснили в Детфонде, тыкву в качестве сезонного подарка детям выбрали не случайно – в этом овоще содержится много витаминов, микроэлементов и клетчатка.

– К тому же, употребление данных овощей помогает в укреплении иммунитета, что очень важно для детей в преддверии зимних холодов. Из тыквы помимо каши можно приготовить супы-пюре, оладьи, блины, запеканки и другие блюда, – говорят в волгоградском Детском фонде.

Напомним, что в этом году председатель правления Волгоградского отделения Детского фонда, депутат областной думы Ирина Соловьева приезжала в гости к воспитанникам Камышинского ЦПД и передала воспитанникам от благотворительной организации спортивный инвентарь, рюкзаки и настольные игры. В учреждения, которые опекает фонд, ранее поставлялись книги для библиотек, душевые кабины, ученические стулья, другие необходимые вещи и оборудование.