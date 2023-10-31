Стало известно, кто возглавит инспекцию государственного строительного надзора Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Волгоградской областной думе, сегодня, 31 октября, комитет регпарламента по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству поддержал кандидатуру Юрия Груздо.



Кандидатура была внесена на рассмотрение главой региона Андреем Бочаровым.



Справка. Юрий Груздо закончил Волгоградский инженерно-строительный институт. Работал в должности заместителя руководителя ГКУ ВО «Управление капитального строительства», заместителя председателя комитета строительства Волгоградской области. С сентября текущего года он является заместителем руководителя инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области. Почетный строитель России.

Ранее его кандидатура была одобрена президиумом политсовета Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, в конце июня пост руководителя инспекции покинул Владимир Митрохин, который проработал в этой должности около 4 месяцев. Временно исполнял обязанности председателя инспекции сначала один из его заместителей Роман Касьянов, затем Юрий Груздо вступил в должность зама и стал временным руководителем ведомства.