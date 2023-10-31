Общество

Инспекцию госстройнадзора Волгоградской области возглавит Юрий Груздо

Общество 31.10.2023 17:18
0
31.10.2023 17:18


Стало известно, кто возглавит инспекцию государственного строительного надзора Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Волгоградской областной думе, сегодня, 31 октябрякомитет регпарламента по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству поддержал кандидатуру Юрия Груздо.

Кандидатура была внесена на рассмотрение главой региона Андреем Бочаровым.

Справка. Юрий Груздо закончил Волгоградский инженерно-строительный институт. Работал в должности заместителя руководителя ГКУ ВО «Управление капитального строительства», заместителя председателя комитета строительства Волгоградской области. С сентября текущего года он является заместителем руководителя инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области. Почетный строитель России.

Ранее его кандидатура была одобрена президиумом политсовета Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, в конце июня пост руководителя инспекции покинул Владимир Митрохин, который проработал в этой должности около 4 месяцев. Временно исполнял обязанности председателя инспекции сначала один из его заместителей Роман Касьянов, затем Юрий Груздо вступил в должность зама и стал временным руководителем ведомства. 

 

Фото Волгоградской областной думы

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.10.2023 15:29
Общество 31.10.2023 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2023 15:03
Общество 31.10.2023 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2023 14:00
Общество 31.10.2023 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2023 13:58
Общество 31.10.2023 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2023 13:11
Общество 31.10.2023 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2023 12:55
Общество 31.10.2023 12:55
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.10.2023 11:47
Общество 31.10.2023 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2023 11:37
Общество 31.10.2023 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.10.2023 11:20
Общество 31.10.2023 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2023 10:53
Общество 31.10.2023 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2023 09:51
Общество 31.10.2023 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2023 09:50
Общество 31.10.2023 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2023 09:45
Общество 31.10.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2023 08:04
Общество 31.10.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2023 18:46
Общество 30.10.2023 18:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:37
Фрагменты человеческого скелета нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:18
Инспекцию госстройнадзора Волгоградской области возглавит Юрий ГруздоСмотреть фотографии
17:04
Новую технику доставили в Волгоград для КонцессийСмотреть фотографии
16:36
«Зашла без очереди и документов»: врач из вирусного видео объяснил скандал с главой поселения Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Новая страница в истории цифровой литературы: билайн перезапускает сервис книги билайнСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде засыпали песком место «автопровала»Смотреть фотографии
16:07
Погрузчик врезался в маршрутку № 3С на юге Волгограда. Есть пострадавшиеСмотреть фотографии
15:29
Волгоград получил 50 новых автобусовСмотреть фотографии
15:03
«С новосельем, Шурик!»: в Волгограде приютили астраханского медведя-горемыкуСмотреть фотографии
14:00
Архитекторы обрисовали будущее парка с водокачкой на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:00
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт»Смотреть фотографии
13:58
«Пусть даже не ждут»: религиозные лидеры обсудили обстановку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:11
Андрей Бочаров провел встречу с религиозными лидерами Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:57
На улице Шурухина забили кирпичом заступившегося за женщину волгоградцаСмотреть фотографии
12:55
Платежные стикеры ситают перспективной альтернативой Pay-сервисам 60% жителей ЮФОСмотреть фотографии
11:47
Собирать вязанки из веток и делать компост посоветовали жителям ВолгоградаСмотреть фотографии
11:37
Златовласыми принцами в «Маленьком принце» станут пятиклассники Артём и РоманСмотреть фотографии
11:35
Директор МУП под Волгоградом «наварился» на аренде собственного автомобиляСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области раскрыли тоталитарную секту с «царем-пророком»Смотреть фотографии
10:53
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей от взрыва волгоградкиСмотреть фотографии
10:19
Волгоградский «Спартак» продолжил победную серию в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде прекращается движение пяти речных маршрутовСмотреть фотографии
09:50
Волгоградцы вторые сутки жалуются на сбои в работе TelegramСмотреть фотографии
09:21
В МВД подтвердили взрыв в СНТ ВолгоградаСмотреть фотографии
08:04
Почти 9 тысяч жителей Волгоградской области покусали животныеСмотреть фотографии
08:04
Президент Федерации волейбола Волгоградской области: «Волжаночка» - это молодая команда с перспективой»Смотреть фотографии
08:01
Не только бензин: на Волгоградском НПЗ ЛУКОЙЛА производят прокаленный электродный коксСмотреть фотографии
21:36
Жители Волгограда сообщили о взрыве на дачном участкеСмотреть фотографии
20:34
Сыпавшему угрозами Мелконяну ищут на замену судью из ВолгоградаСмотреть фотографии
19:51
Волгоградец выстрелил в глаз убегавшей от него женщинеСмотреть фотографии
 