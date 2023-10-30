Волгоградцам ограничили доступ к станции СТ

В Центральном районе Волгограда стартовал капремонт сразу двух входных групп станции скоростного трамвая «Площадь Ленина», сообщает V102.RU. Волгоградцам придется забыть на время привычные маршруты и спускаться под землю всего лишь через два входа.

— Для проведения работ в холодное время специалисты возвели на входах в станцию специальные шатры, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда. — В настоящее время на объекте идет демонтаж старых ступеней.





Уточняется, что затем специалисты укрепят основания лестничных маршей и стен. Также будут установлены новые железобетонные ступени, оборудованные системой подогрева, что позволит предотвратить образование наледи.

На финальном этапе гранитную и мраморную облицовку обещают вернуть на место, а элементы, которые уже нельзя восстановить, поменяют на новые.





— На время проведения капремонта лестниц вход на станцию СТ «Площадь Ленина» и подземный переход осуществляется по двум другим входам, расположенным со стороны здания «Дома офицеров» и парковочной площадки по улице Наумова.

Напомним, все работы ведутся компанией АО «Электротранспорт Плюс» при реализации инвестпрограммы. В прошлом году капитально обновлена входная группа со стороны улицы Наумова.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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