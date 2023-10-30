В Котово делают запасы воды и готовятся к ограничениям

В Котово Волгоградской области сегодня, 30 октября, приступили к подготовительным работам по улице 60 лет ВЛКСМ. Как сообщает V102.RU, власти анонсировали подключение нового водовода.

— Завтра, 31 октября, будут производиться работы по подключению нового водовода к центральной магистрали. В связи с этим с 03.00 часов утра будет произведено отключение воды по городу, — заявила глава Котово Наталья Ефимченко.

Также уточняется, что для автомобилистов ограничат движение по улице Мира от дома № 183. Котовчан просят запастись водой на сутки.

Напомним, ранее в Котово устранили течь на водоводе по улице 60 лет ВЛКСМ и сообщили о новой проблеме. Также в городе коммунальных катастроф при ремонте водовода пробили нефтяную трубу, чем заинтересовали областное СУ СКР.

Фото: Наталья Ефимченко / t.me

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