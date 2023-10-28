Общество

Бывало и в сентябре: выпавший в Волгограде снег остался в шаге от нового погодного рекорда

Общество 28.10.2023 19:09
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28.10.2023 19:09


На уходящей неделе в Волгоградской области выпал первый снег. И если в Волгограде открытие сезона оказалось весьма символическим, то в северных районах региона – вполне реальным. О раннем начале снежной эпопеи и погодных рекордах корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с географом Денисом Солодовниковым.


Десятки снежных фотографий разлетелись по социальным сетям в четверг, 26 октября. Пока волгоградцы демонстрировали легкий снежный «налет» на машинах, жители области жаловались на традиционный коллапс на дорогах. Не готовясь к осадкам в конце октября, камышинские водители на летней резине застряли в длинных пробках. А вот в Палласовке снегопад оказался настолько обильным, что к вечеру местные жители уже налепили первых снеговиков.


- Согласно климатическим справочникам, составленным в начале XXI века, первый снег в Волгограде по среднемноголетним показателям выпадает в середине третьей декады октября. Казалось бы, что снегопад 26 октября практически идеально попадает в средние сроки. Но дело в том, что эти среднемноголетние данные получены при обобщении наблюдений XX века. А в последнюю четверть века зима становится теплее и короче, - отмечает заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ Денис Солодовников. – Информация по двум последним десятилетиям в полной мере пока не сопоставлена с более ранними наблюдениями. И в свете последних климатических трендов можно уверенно сказать, что наблюдавшийся на днях снег выпал рановато.


Несмотря на стремительное вторжение осадков, обновить погодные рекорды Волгоградской области все же не удалось.  

- Вариабельность климатических процессов очень высока. Например, в 1956 году снег в Волгограде впервые выпал 24 сентября – это самый ранний снегопад за всю историю наблюдений, - рассказывает ученый.

Впрочем, первые осадки оказываются такими мимолетными, что след от них простывает уже через несколько часов. В 2021 году волгоградцы заметили снежинки 10 ноября. Смешавшись с каплями дождя, они таяли сразу же после падения на землю. А первые сугробы в регионе тогда намело лишь 4 декабря.

Спустя год погода снова подбросила жителям неожиданный сюрприз. О первом снеге жители Камышинского и Котовского района рассказали уже 12 сентября! В Волгограде начало снежного сезона ожидалось таким же скорым – по прогнозам синоптиков, улицы города могло запорошить 31 октября. Правда, настоящие зимние пейзажи горожане увидели, как и положено – в начале декабря.


- Обычно первый снег очень быстро тает. На севере Волгоградской области устойчивый снежный покров образуется примерно через месяц после первого снегопада, - комментирует географ. – В южной части области он и вовсе может формироваться и исчезать несколько раз за зиму. Особенно это касается городов, в которых зимние температуры всегда на несколько градусов выше, чем на окружающих степных территориях.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102» / Общественный контроль города Котово

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