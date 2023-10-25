Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудили развитие противопожарной службы в регионе и уровень прикрытия территории от огня, передает V102.RU.

Как сообщили в МЧС России, в ходе рабочей встречи также обсуждались мероприятия по гражданской обороне, предупреждения и ликвидации последствий ЧС.

По словам главы региона, к 2022 году уровень прикрытия территории Волгоградской области с учетом федеральной пожарной службы составил 100%, тогда как в 2014 году этот показатель был на уровне 63%.

Количество пожарных подразделений за 9 лет в Волгоградской области выросло с 56 до 120. Количество техники увеличилось с 123 единиц до 256, а штатная численность – с 782 до 1710 человек.

В настоящее время работают 22 лесопожарные станции, которые обеспечивают противопожарную безопасность в лесах. Муниципальные образования для борьбы с пожарами получили 237 комплектов техники, в которые входят трактора и навесное оборудование.

- С начала года на территории Волгоградской области зарегистрировано пожаров на 10 с лишним процентов меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Положительную динамику необходимо наращивать, повышая эффективность и взаимодействие сил и средств регионального и федерального уровней, — отметил Александр Куренков.

До 2027 года в Волгоградской области будет создано пять специальных межрайонных подразделений быстрого реагирования по наиболее пожароопасным направлениям — в Калачевском, Городищенском, Урюпинском, Николаевском районах и Михайловке. Такие оперативные бригады будут тушить пожары, участвовать в предупреждении и ликвидации ЧС, последствий ДТП и других происшествий.

На всей территории Волгоградской области действует единая система экстренных оперативных служб 112, а также обновленная региональная автоматизированная система информирования и оповещения населения.

Фото: МЧС России