Андрей Бочаров поручил создать пожарные бригады быстрого реагирования

Общество 15.05.2023 13:00
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15.05.2023 13:00
Губернатор Волгоградской области на сегодняшнем оперативном совещании по вопросу обеспечения противопожарной безопасности поручил провести работу по созданию специализированных высокооснащенных межрайонных подразделений быстрого реагирования. Как сообщили V102.RU в администрации региона, всего планируется организовать четыре подобных подразделений. Первое появится в Калаче-на-Дону.
Сейчас в регионе действует пожароопасный период с введением дополнительных ограничений на посещение лесов. Хотя в регионе уже обеспечено стопроцентное прикрытие территории от огня, прогноз синоптиков на лето обязывает держать ситуацию на контроле. Так, в Волгоградской области ожидается жаркая и ветреная погода с минимумом осадков. Поэтому необходимо вести постоянный мониторинг пожароопасной обстановки, подчеркнул Андрей Бочаров.
Главам органов местного самоуправления дано поручение заниматься окосом растительности, опашкой вдоль дорог и придорожной инфрастуктуры, проводить контролируемый отжиг сухостоя. Сотрудники лесничеств должны патрулировать лесные массивы, руководители СНТ – следить за соблюдением противопожарных правил членами обществ. Особое внимание было уделено необходимости оснащения сельхозтехники, занятой на полях, пламегасителями и другими устройствами для предупреждения возгораний.
Также в ближайшее время в регионе должны провести учебно-практическое занятие по готовности сил и средств региональной системы реагирования на чрезвычайные ситуации.
Между тем, создание специализированных межрайонных подразделений быстрого реагирования станет очередным этапом в модернизации противопожарной службы в районах региона. В Волгоградской области уже открыты 64 поста региональной противопожарной службы в сельских районах — их общее количество достигло 120 со штатной численностью 1710 единиц, в распоряжении которых 253 пожарных автомобиля и всё необходимое оснащение. Дополнительно регионом в 2020-2022 годах в целях повышения уровня комплексной, в том числе пожарной, безопасности приобретены 194 комплекта техники, состоящих из трактора и специального навесного оборудования.
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