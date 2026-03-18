Пенсионерка из Рязани помогла мошенникам обмануть волжанку





В Волжском Волгоградской области 84-летняя местная жительница стала очередной жертвой мошенников. Позже силовики выяснили, что обмануть пожилую волжанку помогла 66-летняя пенсионерка из Рязани.

Установлено, что с потерпевшей по телефону связался аферист, который убедил передать незнакомке сбережения в размере 2 миллионов 100 тысяч рублей. Не дождавшись возврата своих сбережений, пенсионерка обратилась в полицию.

Позже сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевшая передала наличные 66-летней жительнице Рязани. Женщина была задержана сотрудниками полиции. Она, в свою очередь, также поведала о том, что стала жертвой мошенников и лишилась 400 тысяч рублей. Ей пообещали вернуть деньги, если она согласится отправиться в Волгоград и забрать наличные у другой женщины.

В ходе обыска жилища подозреваемой оперативникам удалось обнаружить часть похищенных средств, которые вернули волжанке. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество».

Сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию остальных лиц, причастных к данному факту мошенничества.