Общество

«Время собирать камни»: Бочаров прогулялся по Волгограду и заглянул в будущее

Общество 09.09.2023 13:24
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09.09.2023 13:24


Пока жители и гости Волгограда отмечают 434-летие города, в центре областной столице был замечен губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в сопровождении чиновников. Как сообщает V102.RU, глава региона, которому компанию составил мэр Владимир Марченко, прогулялся по набережной и в буквальном смысле заглянул в будущее. 

Бочаров обозначил планы развития набережной и создание новых точек притяжения в городе-герое. В единое современное пешеходное пространство в центре Волгограда войдут территория по улице Чуйкова в границах от улицы Ковентри до памятника Рокоссовскому, сквер на улице 7-й Гвардейской, а также участок набережной до моста через Волгу. 

В ходе выездного совещания губернатор сделал акцент на дальнейшем приведении в порядок пешеходных зон. В городе на Волге формируется концепция пешеходного кольца, в которое вошел обновленный бульвар по улице Рабоче-Крестьянской, пойма и склоны Царицы, верхняя терраса набережной до нового пешеходного моста, новые участки нижней бровки — как в зоне «Гасителя», так и возле амфитеатра и стадиона «Волгоград Арена», парк у Мамаева кургана, модернизированная часть проспекта Ленина, Александровский сад, преображающийся Горсад и новый сквер Строителей.


Работы на верхней террасе набережной предусматривают несколько этапов. Первые два уже сделаны — от поймы Царицы до музыкального театра и от театра до улицы Ковентри. В планах — третий этап от улицы Ковентри до музея-панорамы, четвертый предусматривает благоустройство от музея до улицы 7-й Гвардейской, а пятый включает в себя реконструкцию пространства от улицы 7-й Гвардейской до моста, включая и нижнюю террасу на этом же отрезке.

Сообщается, что третий этап вошел в стадию проектирования. Бочаров поставил задачу учесть в планах и работы на территории возле музея-панорамы, являющегося федеральным объектом, чтобы сохранить единый подход к развитию пространства. 

В том числе предстоит привести в порядок заброшенный и недоделанный пешеходный мостик, идущий по склону вдоль музея. В 2024 году проект должен быть полностью готов.

— Время собирать камни выпало нам. И мы счастливы, что делаем это вместе с вами, жителями, вместе с молодежью и вместе с ветеранским сообществом, — подчеркнул губернатор.

Помимо этого, реновация коснется улицы 7-й Гвардейской в границах от проспекта имени В. И. Ленина до путепровода в районе улицы Хиросимы. Парковую зону «Мы вместе» посвятят новым регионам, вошедшим в состав России. Разработкой проекта займутся молодые архитекторы центра «ВЯЗ».


Глава региона также обратил внимание на важность обустройства территории набережной между улицей 7-й Гвардейской и ЦПКиО. Специалисты уже готовят представить варианты концепций. 

— На развитие этой территории надо смотреть комплексно. Необходимо благоустройство нижней террасы набережной: продумать, что мы можем разместить на территории от бронекатера до моста, предусмотреть пешеходные связи с верхней террасой, — отметил  губернатор.

К слову, 7 сентября власти представили концепцию комплексной 10-летней программы развития города. Рассмотрено более 600 проектов, большая часть которых посвящены созданию городских пространств, инфраструктуры для отдыха и самореализации.

— Понимаем, что такие работы идут во всех муниципальных образованиях — мы не снижаем финансирование. Но мы должны сформировать эталон в подходах — и где его формировать, как не в центре города? Здесь все пронизано историей. Наша задача — не испортить, а сделать территорию комфортной, которая устраивала бы всех, — в частности, Андрей Бочаров остановился на вопросах доступности объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья, организации пешеходных связей между ярусами набережной. — И такие подходы мы должны транслировать на все районы города и муниципальные образования.

Напомним, что в Волгограде проходят праздничные мероприятия, посвященные 434-летию города. Самые интересные локации, фото и видео — в отдельном материале «Высоты 102».  

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