Происшествия

В Котельниково после взрыва введен режим ЧС. На месте замгубернатора Николаев

Происшествия 23.10.2023 17:40
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23.10.2023 17:40


В городе Котельниково Волгоградской области после взрыва газа в многоквартирном доме №1 на ул. Родина развернули региональный оперативный штаб. Как сообщает ИА «Высота 102», на месте находится заместитель губернатора Олег Николаев, который координирует действия профильных служб. По словам Николаева, тем, кто оказался в сложной ситуации, будет оказана вся необходимая помощь.



– Людей один на один с проблемой никто не оставляет. Наша задача – максимально оказать содействие тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. По поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова создан оперативный штаб. Вместе с коллегами из профильных областных комитетов я выехал на место, чтобы понять, какая и в каком объеме требуется помощь, – сказал Олег Николаев в коротком интервью журналистам.  отметил замгубернатора. 

По словам заместителя губернатора, в областном центре Котельниковского района введен из-за происшествия режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. 

– Это позволит задействовать все возможные ресурсы и механизмы для максимально быстрого преодоления последствий происшествия, – подчеркнул он. 


Ранее ИА «Высота 102» сообщило о том, что в Котельниково 23 октября около 11.00 по московскому времени в квартире пятиэтажного панельного дома произошел, по предварительным данным, взрыв бытового газа с последующим возгоранием в двух жилых квартирах. 

Для 70 человек, эвакуированных из жилого дома в Котельниково в общежитии профучилища №45 развернут пункт временного размещения. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время там находится один человек – пожилой мужчина.


Олег Николаев совместно с представителями различных служб и ведомств провели осмотр квартир. Однако, смогут ли вернуться люди в свои квартиры, станет известно после проведенных экспертиз. 

– Нам важно обеспечить безопасность, – сказал Олег Николаев, добавив, что также будет проведена оценка ущерба. –  Что же касается в целом дальнейшей судьбы дома, то принято решение о проведении специализированной строительной экспертизы, по результатам которой станет ясно, возможно ли восстановление поврежденных элементов дома и допустима ли дальнейшая эксплуатация здания. Повторю, что ситуация остается на особом контроле — опыт по оказанию такого рода помощи у региона есть.

Напомним, что в результате ЧП погиб один мужчина, еще один был доставлен в реанимацию Котельниковской ЦРБ. Также помощь врачей потребовалась 10-летней девочке – после обследования ее отправили домой для дальнейшего лечения. 

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