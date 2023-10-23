В Котельниково после взрыва введен режим ЧС. На месте замгубернатора Николаев





В городе Котельниково Волгоградской области после взрыва газа в многоквартирном доме №1 на ул. Родина развернули региональный оперативный штаб. Как сообщает ИА «Высота 102», на месте находится заместитель губернатора Олег Николаев, который координирует действия профильных служб. По словам Николаева, тем, кто оказался в сложной ситуации, будет оказана вся необходимая помощь.





– Людей один на один с проблемой никто не оставляет. Наша задача – максимально оказать содействие тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. По поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова создан оперативный штаб. Вместе с коллегами из профильных областных комитетов я выехал на место, чтобы понять, какая и в каком объеме требуется помощь, – сказал Олег Николаев в коротком интервью журналистам. отметил замгубернатора.

По словам заместителя губернатора, в областном центре Котельниковского района введен из-за происшествия режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

– Это позволит задействовать все возможные ресурсы и механизмы для максимально быстрого преодоления последствий происшествия, – подчеркнул он.





Ранее ИА «Высота 102» сообщило о том, что в Котельниково 23 октября около 11.00 по московскому времени в квартире пятиэтажного панельного дома произошел, по предварительным данным, взрыв бытового газа с последующим возгоранием в двух жилых квартирах.

Для 70 человек, эвакуированных из жилого дома в Котельниково в общежитии профучилища №45 развернут пункт временного размещения. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время там находится один человек – пожилой мужчина.





Олег Николаев совместно с представителями различных служб и ведомств провели осмотр квартир. Однако, смогут ли вернуться люди в свои квартиры, станет известно после проведенных экспертиз.

– Нам важно обеспечить безопасность, – сказал Олег Николаев, добавив, что также будет проведена оценка ущерба. – Что же касается в целом дальнейшей судьбы дома, то принято решение о проведении специализированной строительной экспертизы, по результатам которой станет ясно, возможно ли восстановление поврежденных элементов дома и допустима ли дальнейшая эксплуатация здания. Повторю, что ситуация остается на особом контроле — опыт по оказанию такого рода помощи у региона есть.

Напомним, что в результате ЧП погиб один мужчина, еще один был доставлен в реанимацию Котельниковской ЦРБ. Также помощь врачей потребовалась 10-летней девочке – после обследования ее отправили домой для дальнейшего лечения.