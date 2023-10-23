Волгоградке из живота удалили гигантскую кисту и почти 5 литров жидкости

Врачи Михайловской ЦРБ в Волгоградской области спасли 49-летнюю женщину, которая поступила к ним с сильной и резкой болью в животе. Как сообщили V102.RU в облздраве, жительница станицы Алексеевской находилась в состоянии средней степени тяжести.

Предварительно ей диагностировали острый панкреатит – воспалительный процесс в поджелудочной железе. Пациентке назначили препараты, чтобы купировать болевой синдром и провести томографическое исследование органов брюшной полости.





- На результатах компьютерной томографии медиками была обнаружена гигантская киста 22х10 сантиметров. Требовалась срочная операция, которая осложнялась хроническими заболеваниями и лишним весом, - рассказали в облздраве.

Хирурги под контролем УЗИ-аппарата прокололи кисту, которая прилегала к передней брюшной полости. Из кисты сразу вышло 1,2 литра жидкости, а в последующие три дня через поставленный дренаж выделилось еще 3,7 литра панкреатической жидкости.

В настоящее время женщину выписали в удовлетворительном состоянии.

Фото: архив ИА «Высота 102» / облздрав