Спорт

Шансы тают: волгоградский «Ротор» закончил матч с «Динамо» в Брянске со счетом 1:1

Спорт 22.10.2023 18:24
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22.10.2023 18:24


Сине-голубым не удалось одержать такую желанную и для футболистов, и для волгоградских болельщиков победу в матче 15-го тура Второй лиги дивизиона «A» группы «Золото». Как сообщает V102.RU, игра в Брянске с местным «Динамо» сегодня, 22 октября,  закончилась ничьей - 1:1.

И «Динамо-Брянск», и «Ротор», претерпев серию без побед в своих последних поединках, находились перед очной встречей вне зоны первой шестерки. И вполне понятно было желание обоих клубов победить и получить заветные три очка. Однако никому из них это не удалось.

К тому же поле в Брянске из-за прошедшего дождя оставляло желать лучшего. Хотя в первом тайме «Ротор» с первых минут завладел мячом и создал несколько опасных моментов, открыть счет волгоградцам не удалось. Безрезультативным оказался удар полузащитника Ивана Пяткина по воротам гостей на старте матча – голкипер «Динамо»Денис Шебанов  его отразил. Второй шанс у Ивана отправить игровой снаряд в сетку хозяев появился, когда Ризван Ахмедханов навесил в штрафную после углового. Но полузащитнику, оказавшемуся расторопнее всех, немного не хватило точности и мяч пролетел рядом со штангой.

Несмотря на то, что «Ротор» больше владел мячом и старался позиционно атаковать, волгоградским футболистам так и не удалось результативно завершать комбинации. Одного желания победить, которое явно присутствовало у гостей, оказалось недостаточным. К тому же в конце первого тайма хозяева активизировались и усилили давление на оборону соперника. Тут уже проверку на прочность успешно прошел голкипер волгоградцев Вадим Аверкиев. А ещё в одном эпизоде игрок бело-голубых простреливал в ворота, но никто из его партнеров не сумел замкнуть передачу.

Зато в начале второй половины болельщики «Ротора» получили повод для радости. Ахмедаханов,  заработавший штрафной на левом краю после столкновения с Шебановым, отдал пас на Прищепу, который нанес удар, но в результате рикошетов игровой снаряд отлетел Ивану Шмакову. Полузащитник грамотно разобрался с обороной брянцев и уверенно поразил цель, выведя свою команду вперёд. 

До заключительного отрезка шел равный поединок с большим количеством единоборств и нарушений. Однако на 82-й минуте динамовцы отыгрались.  После подачи с углового Владислава Дрогунова до мяча не дотянулся Аверкиев, а Дмитрий Осипов, выиграв борьбу, поразил ворота и снова установил равенство. Более того,  брянский клуб мог и вовсе одержать викторию в самой концовке, однако в решающих фазах атак подопечным Александра Фомичева не хватило хладнокровия и везения.

Итог - 1:1. Результат, который не может радовать наставников «Динамо» и «Ротора». У них есть еще три тура, чтобы попытаться войти в шестерку по итогам осеннего этапа.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

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