Семья военного из Волгоградской области признана лучшей в России

Супруги Кузьмины из Палласовского района Волгоградской области победили во всероссийском конкурсе «Семья года». Как сообщили V102.RU в администрации региона, они одержали победу в номинации «Многодетная семья». Пара воспитывает пятерых детей.

В этом году супруги отмечают серебряную свадьбу. Глава семейства — военный, имеет знаки отличия по службе. Его супруга Наталья — работник дома культуры, учитель по образованию, сейчас занимается воспитанием двух младших детей.

Наталья награждена почетным знаком губернатора Волгоградской области «Материнская слава», имеет нагрудный знак «Мать-героиня» II степени от «Союза женщин России».

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года при поддержке Минтруда России и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соорганизаторами выступают органы исполнительной власти 89 регионов России. В этом году в конкурсе приняли участие более 3,4 тысячи семей из разных уголков страны.

Фото из архива ИА «Высота 102»