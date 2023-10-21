Желтый уровень погодной опасности ввели в Волгоградской области

На территории Волгоградской области действует желтый уровень погодной опасности из-за трех неблагоприятных погодных явлений, передает V102.RU. По данным Гидрометцентра РФ, до 18:00 субботы, 21 октября, в регионе ожидается сильный ветер, порывами до 15-20 м/с.

До этого же периода сохраняется предупреждение по обильным осадкам. Так, в регионе местами прогнозируются сильные дожди.

В отдельных северо-восточных районах Волгоградской области сохраняется высокая пожароопасность – 4 класс. Данные погодные явления являются потенциально опасными, поясняет Гидрометцентр.

Согласно оперативному сводному прогнозу МЧС, 21 октября в Волгоградской области сильные дожди пройдут в отдельных районах. Ветер юго-западный с переходом днем на западный, северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем +13...+18º, в северных районах области +6...+11°.