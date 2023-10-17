В Волгограде продолжаются поиски 43-летнего жителя Дзержинского района Сергея Ивановича Голунова. Как рассказали V102.RU коллеги по работе, мужчина бесследно исчез в Жилгородке.

— На работе его видели последний раз 5 октября. Помню, был сильный дождь, он пришел во всем черном с зонтиком, мы покурили, поболтали ни о чем и он ушел, — рассказала журналистам информагентства коллега пропавшего мужчины, представившаяся Лианой. — Сергей у нас охранником работает в магазине, всегда тихий такой, компаний никаких не водил, в конфликты не вступал.

По словам коллеги, Сергей пропал 8 октября. Волгоградец просто вышел из дома и буквально растворился.

— Живет он один, но раньше такого с ним никогда не было. Знаю, что седьмого октября он был активен в соцсетях, отправил мне подарок в «Одноклассниках». Сергей никогда никуда не ходил, если и выпивал, то дома один. Все документы остались дома, как и деньги, только ключи с собой взял. Вероятно, что с ним могло что-то случиться. В последнее время он жаловался на учащенное сердцебиение, даже покупал какие-то таблетки, — вспоминает Лиана.

В день исчезновения пропавший был в черных джинсах и куртке черного цвета.

— Родственники обратились в полицию. С них взяли письменное объяснение. Они прозванивают все больницы. Пока никаких зацепок, — добавила коллега Сергея.

Приметы пропавшего:

рост 170 сантиметров

короткая стрижка

волосы с сединой

в настоящий момент очки не носит

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Голунова, просьба связаться с редакцией «Высоты 102» по номеру 8 937 55 66 102 или набрать номер 102.

Фото и коллаж: читатели информагентства, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

Убежавшая из дома босиком волгоградка попала на камеры