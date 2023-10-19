ЦГМС: в Волгоградской области к концу недели зарядят дожди

Окончание недели в Волгоградской области обещают дождливым. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, ночью и днем 20 октября в районах области пройдут небольшие и умеренные дожди. Утром ожидается туман.

Ночью температура упадет до +2...+7º, местами до -2°. Днем потеплеет до +10...+15º.

В Волгограде в пятницу, 20 октября, существенных осадков не прогнозируют. Ночью будет +3...+5º, днем +13...+15º.

Дожди в Волгограде и районах области, согласно прогнозу, будут все выходные, 21-22 октября. Днем в субботу в областном центре обещают +15...+17º, а уже в воскресенье дневная температура упадет до +7...+9º.