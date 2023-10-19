В аэропорту Волгограда проверили на инфекции 278 самолетов из шести стран

Сотрудники пункта санитарно-карантинного контроля в аэропорту Волгограда с начала года проверили 278 самолетов, передает V102.RU.По информации территориального управления Роспотребнадзора, за девять месяцев через пункт санитарной охраны прошли свыше 27 тысяч пассажиров из ближнего и дальнего зарубежья.

- Случаев выявления особо опасных заболеваний не зарегистрировано, - сообщили в управлении.

В текущем году аэропорт Волгограда осуществлял прямые сообщения с шестью странами мира: Арменией, Турцией, Азербайджаном, Белоруссией, Ираном и Таджикистаном.

Специалисты поясняют, что на пункте санитарного контроля проводится выборочное тестирование пассажиров на COVID-19. В аэропорту с начала 2022 года работает автоматизированная информационная система «Периметр», которая позволяет в онлайн режиме отслеживать текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку в мире, оценивать риски и предоставлять методическую поддержку специалистам санитарно-карантинных пунктов.