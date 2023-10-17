Телеведущая Барановская приехала в мэрию Волгограда за ответами на вопросы





Телеведущая «Первого канала» Юлия Барановская, как стало известно ИА «Высота 102», задержалась в Волгограде на два дня. Напомним, накануне в сопровождении активистов ОНФ она посетила заброшенные дома на ул. Удмуртской в Заканалье, после чего направилась в Краснооктябрьский район уже ближе к вечеру. Сегодня Барановская побывала в администрации города, где смогла задать интересующие ее вопросы чиновникам.

По информации собственного источника «Высоты 102», Юлию Барановскую интересовала, как и сообщалось накануне, тема расселения аварийных домов, а также снос тех зданий, которые пустуют после расселения. В том числе, речь шла и о доме №5 по ул. Удмуртской, где два года назад, напомним, травму позвоночника при падении получила школьница.

Отметим, что вечером 16 октября редакция «Высоты 102» запросила комментарий в мэрии Волгограда в связи с визитом Барановской. В сущности, телеведущей ответили ровно то же самое, что и прислали в ответ информагентству.

– Работа по расселению волгоградцев из аварийного жилья в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» идет опережающими темпами. В том числе, благодаря тому, что застройщики сдают дома с новыми квартирами ранее намеченного срока, – заявили в мэрии в ответ на запрос редакции. – На сегодня из аварийных домов переселены порядка 4800 волгоградцев, площадь расселенных аварийных помещений составляет свыше 72 тысяч квадратных метров. Всего в рамках выполнения национального проекта до сентября 2025 года будут расселены 253 аварийных дома площадью около 146 тысяч квадратных метров, в этих МКД проживают порядка 9,8 тысяч человек.

При этом в мэрии признают, что быстрая работа по расселению аварийных домов ставит новые задачи перед властями. Это тот самый демонтаж, о котором спрашивала телеведущая и который, как бы ни хотелось, идет в Волгограде не столь быстрыми темпами.

– Нацпроект предусматривает финансирование приобретения квартир или выплат компенсаций жителям аварийных домов, но не предусматривает денежные средства на ограждение и демонтаж расселенных домов, – честно признают в мэрии. – Поэтому работы по сносу расселенных МКД проводятся как силами муниципалитета, так и в рамках муниципально-частного партнерства, когда инвестор производит демонтаж за счет собственных средств, благодаря чему получает в приоритетном порядке освобожденный участок под строительство.

– Что касается заканальной части Красноармейского района, здесь работа по заключению договоров в отношении большинства ранее расселенных домов находится в завершающей фазе, – говорится в ответе администрации Волгограда «Высоте 102». – Так, например, дом № 5 по ул. Удмуртской застройщик планирует демонтировать уже в ноябре текущего года. А в отношении вновь расселяемых МКД работа проводится сразу – на том этапе, когда процесс расселения подходит к завершению, уже определяется инвестор, который будет готов приступить к сносу и новому строительству за счет собственных средств. Заключаемые муниципалитетом инвестиционные соглашения также предусматривают строительство на месте расселенных МКД нового жилья, часть которого также предоставляется жителям соседних аварийных домов.

Такой подход – расселение-строительство-расселение – по словам волгоградских чиновников, позволяет системно решить проблему аварийного жилья в отдельно взято квартале, когда на месте уже расселенных домов возводятся новые здания, в которые смогут переехать жильцы аварийных домов, в том числе близлежащих.

– Реализация проектов по строительству нового жилья на месте уже расселенных домов позволяет муниципалитету предоставлять переселяемым из аварийных домов гражданам новые комфортабельные квартиры вблизи от их прежнего места жительства, что важно для многих горожан, – уточнили в мэрии Волгограда.

Какие выводы Юлия Барановская сделала по итогам своей поездки в Волгоград и после общения с местными чиновниками, станет известно только после того, как в эфир Первого канала выйдет спецвыпуск. Напомним, что накануне ведущая пыталась получить ответы на свои вопросы в администрации Красноармейского района, однако глава района Роман Сучков не кстати оказался в отпуске.

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