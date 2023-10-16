Общество

Юлия Барановская приехала в Волгоград для вояжа по опасным заброшкам

Общество 16.10.2023 21:08
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16.10.2023 21:08


Телеведущая Юлия Барановская сегодня, 16 октября, весь день провела в Волгограде. Вместе с активистами ОНФ и горожанами она побывала на окраинах города, где пообщалась с местными жителями и лично осмотрела территории, которые, по словам общественников, таят потенциальную и вполне реальную угрозу для волгоградцев. Так, в частности, в Красноармейском районе Волгограда Барановская провела съемки на ул. Удмуртской, где два года назад тяжелую травму при падении с высоты получила школьница. 

Видео и фото визита телеведущей в Волгоград выложил на своей странице в социальной сети общественник Сергей Островский. Юлия Барановская на них общается с жителями района и изумляется тому, что за два года после трагедии со школьницей по периметру расселенных домов не выставили никаких ограждений. При этом, уточняют жители, в непосредственной близости со зданиями, которые облюбовали горожане, ведущие асоциальный образ жизни, находится детская поликлиника. 

Кроме того, как стало известно ИА «Высота 102», совместно с представителями народного фронта Барановская сегодня днем побывала в администрации Красноармейского района. Однако, главы района Романа Сучкова не оказалось на месте – чиновник в настоящее время находится, по словам подчиненных, в отпуске.  

После Красноармейского телеведущая побывала в Краснооктябрьском районе Волгограда. Все подробности ее поездки в город-герой будут обнародованы в ближайшее время в эфире Первого канала. 

Напомним, «Высота 102» не раз сообщала о сложившейся ситуации в Заканалье, где сносу подлежат десятки расселенных домов. Кроме инцидента со школьницей, на ул. Удмуртской в результате падения с высоты в аварийном здании погиб мужчина. 

В то же время, как уверяют власти, в Волгограде делают все возможное для скорого сноса расселенных домов в Красноармейском районе. Ранее информагентство уже сообщало о привлечении к этому процессу инвесторов, которые, демонтируя здания на собственные средства, получают право строительства нового дома на том же месте.  При этом право переселения в новостройки получают жильцы близлежащих аварийных зданий. 

Фото, видео: Сергей Островский 

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