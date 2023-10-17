Общество

Суд доказал вину волгоградских чиновников, расплодивших бездомных собак

Общество 17.10.2023 10:26
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17.10.2023 10:26


Администрация Городищенского района Волгоградской области заплатит 30 тысяч рублей семье, двоих детей из которой покусали бездомные собаки. Псы атаковали брата и сестру во время прогулки на улице, в результате чего детям потребовались лечение и психологическая помощь. Суд согласился с доводами прокуратуры и признал вину чиновников, допустивших размножение бездомных собак.    

По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, о случившемся заявили родители пострадавших детей. 

– Заявители сообщили о том, что на их сына и дочь во время прогулки вечером в Новорогачинском городском поселении напали бездомные собаки, – рассказала Оксана Черединина. – В результате дети получили травмы в виде укушенных ран голени, им потребовалась госпитализация и курс антирабической вакцины. Помимо физических страданий дети получили психологическую травму.

Проведя проверку, прокурор Городищенского района пришел к выводу, что чиновниками из районной администрации не принималось надлежащих мер по организации отлова животных. В этой связи прокуратурой в интересах несовершеннолетних было предъявлено в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

– Решением Городищенского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены, с администрации в пользу каждого несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 15 тысячи рублей. По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой на контроль, – сообщает представитель прокуратуры региона. 

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