



Администрация Городищенского района Волгоградской области заплатит 30 тысяч рублей семье, двоих детей из которой покусали бездомные собаки. Псы атаковали брата и сестру во время прогулки на улице, в результате чего детям потребовались лечение и психологическая помощь. Суд согласился с доводами прокуратуры и признал вину чиновников, допустивших размножение бездомных собак.

По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, о случившемся заявили родители пострадавших детей.

– Заявители сообщили о том, что на их сына и дочь во время прогулки вечером в Новорогачинском городском поселении напали бездомные собаки, – рассказала Оксана Черединина. – В результате дети получили травмы в виде укушенных ран голени, им потребовалась госпитализация и курс антирабической вакцины. Помимо физических страданий дети получили психологическую травму.

Проведя проверку, прокурор Городищенского района пришел к выводу, что чиновниками из районной администрации не принималось надлежащих мер по организации отлова животных. В этой связи прокуратурой в интересах несовершеннолетних было предъявлено в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

– Решением Городищенского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены, с администрации в пользу каждого несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 15 тысячи рублей. По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой на контроль, – сообщает представитель прокуратуры региона.