«А зачем нам чиновники?»: жители Михайловки добились нового тротуара в Генпрокуратуре





Жителям Михайловки Волгоградской области удалось добиться строительства тротуара к детскому саду только после обращений в СК РФ и Генпрокуратуру. Как рассказали V102.RU горожане, несколько лет они просили у чиновников Михайловки обратить внимание на ужасающее состояние улицы Вяземская, которая ведет к детсаду «Колосок». Об этой ситуации V102.RU сообщало в публикации

Жителям Михайловки Волгоградской области удалось добиться строительства тротуара к детскому саду только после обращений в СК РФ и Генпрокуратуру. Как рассказали V102.RU горожане, несколько лет они просили у чиновников Михайловки обратить внимание на ужасающее состояние улицы Вяземская, которая ведет к детсаду «Колосок». Об этой ситуации V102.RU сообщало в публикации «Денег нет, но вы ходите»: в Михайловке дорога в детский сад превратилась в опасный аттракцион».





Однако в администрации городского округа постоянно ссылались на отсутствие денег на ремонт улицы. В начале этого года глава Михайловки Александр Тюрин заявил, что дорогу могут сделать в рамках бюджетного инициирования. Однако этот объект так и не был включен в проект. Однако в администрации городского округа постоянно ссылались на отсутствие денег на ремонт улицы. В начале этого года глава Михайловки Александр Тюрин заявил, что дорогу могут сделать в рамках бюджетного инициирования. Однако этот объект так и не был включен в проект.

- Мы потеряли несколько лет в бесполезной переписке с чиновниками, а наши дети рисковали жизнями, - говорят жители Михайловки. – Но вопрос быстро решился после обращения в федеральные структуры. Тогда непонятно, зачем нужны чиновники на местах, если дело может сдвинуться только после «пинка» сверху?







Напомним, ранее V102.RU сообщало о том, что в Волгограде начали ремонтировать улицу Базарова в ЖК «Олежкина Слобода» после того, как жители пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину на бездействие чиновников.

- Эту грунтовку еще в 80-х годах проложили, она вся в ямах и ухабах, - говорили михайловцы. – Но самое ужасное, что на дороге нет тротуара. Родители везут детей в колясках в детский сад прямо по дороге, по которой ездят машины. Бывало, что колесо попадало в яму и автомобили чуть не на детей отбрасывало.Отчаявшиеся михайловцы написали обращения в СК РФ и в Генпрокуратуру. Первыми откликнулись в надзорном органе. И сегодня, 14 октября, рабочие начали обустраивать тротуар. Будет ли отремонтирована и сама дорога, пока неизвестно.