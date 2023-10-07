Бастрыкин помог волгоградцам отремонтировать дорогу





Жителям ЖК «Олежкина слобода» в Волгограде глава СК Александр Бастрыкин помог решить проблему с разбитой дорогой. Как рассказали V102.RU горожане, проживающие в жилом комплексе, расположенным в полукилометре от Мамаева кургана, они безуспешно пытались добиться от городских властей ремонта дороги по ул. Базарова, единственному пути, ведущему в жилой комплекс. Жителям ЖК «Олежкина слобода» в Волгограде глава СК Александр Бастрыкин помог решить проблему с разбитой дорогой. Как рассказали V102.RU горожане, проживающие в жилом комплексе, расположенным в полукилометре от Мамаева кургана, они безуспешно пытались добиться от городских властей ремонта дороги по ул. Базарова, единственному пути, ведущему в жилой комплекс.





- Дорога находилась в ужасном состоянии, вся была в огромных ямах, к тому же не было тротуара. Люди с детьми вынуждены были идти в школу, на остановки транспорта прямо по проезжей части. При этом на выезде из ЖК появились коммерческие объекты, что увеличило трафик на дороге. Мы реально опасались за свои жизни, - рассказали V102.RU волгоградцы. - Дорога находилась в ужасном состоянии, вся была в огромных ямах, к тому же не было тротуара. Люди с детьми вынуждены были идти в школу, на остановки транспорта прямо по проезжей части. При этом на выезде из ЖК появились коммерческие объекты, что увеличило трафик на дороге. Мы реально опасались за свои жизни, - рассказали V102.RU волгоградцы.





Однако в администрации города отвечали людям, что дорога не нуждается в ремонте. Тогда около полугода назад отчаявшиеся волгоградцы обратились к Александру Бастрыкину с просьбой помочь им решить жизненно важную для них проблему. Однако в администрации города отвечали людям, что дорога не нуждается в ремонте. Тогда около полугода назад отчаявшиеся волгоградцы обратились к Александру Бастрыкину с просьбой помочь им решить жизненно важную для них проблему.

И вот недавно на улицу Базарова к радости жителей пришла строительная техника – здесь начался долгожданный ремонт дороги.Волгоградцы недоумевают – неужели вопросы местного значения можно решить только после обращения в СК?