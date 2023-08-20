«Денег нет, но вы ходите»: в Михайловке дорога в детский сад превратилась в опасный аттракцион





Родители малышей, которые посещают детский сад «Колосок» в Михайловке Волгоградской области, уже отчаялись в попытке достучаться до городских властей и обратить внимание чиновников на ужасающее состояние дороги, ведущей к дошкольному учреждению.







— В детский сад уже пошел мой младший сын, а дорога в «Колосок» находится все в таком же жутком состоянии, когда его посещал мой старший, — рассказала V102.RU жительница Михайловки Марина. — Это грунтовка, которую проложили еще в 80-х годах на улице Вяземская, когда был построен детский сад, и с той поры здесь ничего не изменилось — ямы, ухабы, огромные лужи во время дождей. Но самое главное — здесь нет тротуаров! И родителей с детьми здесь в любой момент могут сбить машины, уже сколько было таких случаев, когда еле уворачивались от автомобилей.





После осадков дорога к детскому саду становится еще более опасной из-за луж, которые скрывают яму.

— Мы уже молчим про то, что проезжающие машины обдают идущих по обочине людей грязью, — негодуют жители. — В общем, это как опасный аттракцион — или тебе повезет, и ты дойдешь живым, или не повезет и вместо детского сада попадешь в лучшем случае в больницу.





Тревогу жители стали бить еще несколько лет назад.

— Мы жаловались и в ГИБДД, где подтвердились факты ненадлежащего состояния дороги, администрацию городского округа даже оштрафовали. Чиновники заплатили штраф в 100 тысяч рублей и не сделали больше ничего. В отписках они ссылаются на недостаток финансирования, при этом последний раз обещали сделать дорогу в 2020 году. Уже идет 2023, а отговорки все те же — денег нет, — говорят жители.



В декабре прошлого года на горячей линии главе городского округа Александру Тюрину снова задали вопрос про дорогу к детскому саду «Колосок». Чиновник пообещал, что ее внесут в список объектов бюджетного инициирования. И призвал жителей активно голосовать за дорогу, чтобы ее отремонтировали в рамках этого проекта. Однако голоса жителей не понадобились — дорогу к детскому саду так и не включили в перечень для народного обсуждения.

Фото и видео: читатели V102.RU