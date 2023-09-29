Жительница дома № 24 по улице Циолковского Ворошиловского района Волгограда 82-летняя ветеран труда, инвалид II группы Валентина Саркисова снова обратилась в редакцию V102.RU. По словам пенсионерки, уже на протяжении четырех лет все ее жалобы в УК «Ворошиловского района» по поводу опиловки деревьев, которые в буквальном смысле ломают ее имущество, остаются без ответа. Волгоградка, отчаявшись найти справедливость, готовит обращение к главе СКР Александру Бастрыкину.

— На днях приходили две женщины. Я так и не поняла откуда. Похоже, что от одного из депутатов, которому я писала ранее о моей проблеме. Сфотографировали из квартиры ветки деревьев, спустились вниз — сфотографировали и там. На мой вопрос, на каком расстоянии должны находиться деревья от жилых строений, мне так и не смогли пояснить. Хотя я точно знаю, что там всего пять метров, а у меня они просто выламывают стекла. При сильном ветре просто сердце замирает, предыдущее остекление у меня уже разбилось, — говорит инвалид. — От этих девушек я так и не смогла добиться никакой конкретики — когда мне уже помогут и спилят эти ужасные ветки. Я настолько отчаялась, что мне не остается ничего, кроме как обратиться к Бастрыкину. Видимо, только он способен решить мою проблему.

Напомним, что многочисленные звонки журналистов в «УК Ворошиловского района» по номерам, опубликованным на официальном сайте организации, остались без ответа. Редакция ИА «Высота 102» готова опубликовать позицию управляющей компании. Также информагентство просит прокуратуру Ворошиловского района Волгограда провести проверку и дать правовую оценку бездействию УК.

Скриншот: Google Maps

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