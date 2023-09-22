В Волгограде УК четыре года не замечает жалоб 82-летней инвалида

В редакцию V102.RU обратилась 82-летняя ветеран труда, инвалид II группы Валентина Саркисова. Женщина рассказала, что уже на протяжении четырех лет она ведет переписку с ООО «УК Ворошиловского района», которая никак не реагирует на жалобы пенсионерки по поводу угрожающих ее жилью деревьев, растущих рядом с домом № 24 по улице Циолковского.

Со слов волгоградки, при сильном ветре ветки дерева с размаху бьются в ее окно — предыдущее остекление уже пострадало. Из-за артроза пожилую женщину мучают сильные боли, на улицу она выходит редко, и фактически превратилась в невольного заложника ситуации и собственной квартиры.

— Терпеть уже просто невмоготу. Я живу на третьем этаже и деревья рядом с домом стали залезать ко мне на балкон. В один из моментов, когда у меня были еще старые окна, ветки разбили мне остекление. Сейчас балкон застеклили по-современному, но проблема никуда не делась. Сколько раз я просила УК «Ворошиловского района», чтобы они приняли меры, пришли, спилили, но воз и ныне там, — чуть ли не со слезами говорит жительница пятиэтажки. — На протяжении четырех последних лет я с ними воюю. И смешно, и грустно, но за это время, пока я получаю отписки, дерево еще сильнее разрослось и буквально стало наступать на мои квадратные метры.

Особенно тревожно пожилой женщине, с ее слов, становится во время непогоды. 86-летняя инвалид опасается, что под натиском ветра ветки дерева пробьют окна в квартире.

— У меня сердце замирает, все время кажется, что очередной удар ветки в окно станет последним и стекло разобьется. От бессилия я даже порвала почти все ответы управляющей компании. От них нет никакого толка, — сожалеет женщина. — Я всю жизнь проработала в военторге, ветеран труда, сейчас из-за инвалидности почти не выхожу на улицу, передвигаюсь при помощи ходунков, ноги болят невозможно. Иногда просто хочется плакать от такого отношения к нам, старикам. В советское время за такие дела уже давно все бы повылетали из этих шарашкиных контор. Я проживаю одна, у меня есть родственники, но даже они не в состоянии что-либо изменить. На вас последняя надежда.

Многочисленные звонки журналистов в «УК Ворошиловского района» по номерам, опубликованным на официальном сайте организации, остались без ответа. Редакция ИА «Высота 102» готова опубликовать позицию управляющей компании.

Информагентство просит прокуратуру Ворошиловского района Волгограда провести проверку и дать правовую оценку бездействию УК.

Скриншот: Google Maps

