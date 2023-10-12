Происшествия 12.10.2023 08:45
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12.10.2023 08:45
Серьезное ДТП с участием 8 машин случилось сегодня, 12 октября, в Среднеахтубинском районе. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на новом мосту через Ахтубу в 06.45 на 5 километре трассы Волжский — хутор Новенький.По предварительным данным, водитель Daihatsu на скользком покрытии не справилась с управлением и совершила наезд на отбойник, после чего в автомобиль врезались другие машины. За медпомощью обратились пять человек.
К месту аварии выехало руководство областного ГАИБДД. Работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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