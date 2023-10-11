Общество

Ветераны попросили мэрию назвать новую улицу Волгограда в честь фронтовика Евгения Рогова

Общество 11.10.2023 16:41
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11.10.2023 16:41


Волгоградский городской совет ветеранов обратился в муниципалитет с ходатайством о присвоении новому участку Первой продольной магистрали в Кировском районе имени ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Евгения Федоровича Рогова. Свое обращение ветераны подготовили по просьбе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, озвученной на расширенном заседании бюро Волгоградской областной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, рассказали V102.RU в администрации города.
- Ходатайство городского совета ветеранов будет рассмотрено комиссией по наименованию элементов улично-дорожной сети Волгограда, - пояснили в мэрии.
Ранее V102.RU сообщало, что с таким предложением выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на расширенном заседании бюро Волгоградской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Андрей Бочаров обратился к главе Волгограда Владимиру Марченко, руководителю городского совета ветеранов Александру Струкову с просьбой поддержать инициативу и выйти с инициативой в городскую думу о присвоении новой улице имени участника Сталинградской битвы Евгения Рогова.
Планируется, что именем фронтовика Евгения Рогова назовут участок улицы Электролесовская, строительство которого находится в завершающей стадии. это уже второе продолжение улицы Электролесовской. Первый участок протяженностью 1,4 км был введен в эксплуатацию в 2020 году. Дороге, которая была построена с нуля, присвоено имя участника Сталинградской битвы, ученого, экономиста, Почетного гражданина Волгограда и Волгоградской области Максима Матвеевича Загорулько.
Сейчас дорожники завершают работу на втором отрезке протяженностью 2,2 км — от ТРК «Акварель» до соединения с ул. Кирова.

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