Ветераны попросили мэрию назвать новую улицу Волгограда в честь фронтовика Евгения Рогова

- Ходатайство городского совета ветеранов будет рассмотрено комиссией по наименованию элементов улично-дорожной сети Волгограда, - пояснили в мэрии.
Ранее V102.RU сообщало, что с таким предложением выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на расширенном заседании бюро Волгоградской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Андрей Бочаров обратился к главе Волгограда Владимиру Марченко, руководителю городского совета ветеранов Александру Струкову с просьбой поддержать инициативу и выйти с инициативой в городскую думу о присвоении новой улице имени участника Сталинградской битвы Евгения Рогова.
Планируется, что именем фронтовика Евгения Рогова назовут участок улицы Электролесовская, строительство которого находится в завершающей стадии. это уже второе продолжение улицы Электролесовской. Первый участок протяженностью 1,4 км был введен в эксплуатацию в 2020 году. Дороге, которая была построена с нуля, присвоено имя участника Сталинградской битвы, ученого, экономиста, Почетного гражданина Волгограда и Волгоградской области Максима Матвеевича Загорулько.
Сейчас дорожники завершают работу на втором отрезке протяженностью 2,2 км — от ТРК «Акварель» до соединения с ул. Кирова.