Новому участку улицы Электролесовская в Волгограде, строительство которого находится в завершающей стадии, будет присвоено имя фронтовика Евгения Федоровича Рогова. С такой инициативой, как сообщает V102.RU, выступил губернатор Андрей Бочаров.

Свое предложение глава региона озвучил на расширенном заседании бюро Волгоградской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

- Сегодня, когда достраивается еще один участок этой дороги, предлагаю присвоить ему имя защитника Сталинграда, фронтовика, участника боев за Украину, Севастополь, непосредственного участника обеспечения безопасности Ялтинской конференции государств антигитлеровской коалиции в 1945 году, Почётного гражданина города-героя Волгограда и Волгоградской области Евгения Федоровича Рогова, — сказал Андрей Бочаров.

Напомним, что это уже второе продолжение улицы Электролесовской. Первый участок протяженностью 1,4 км был введен в эксплуатацию в 2020 году. Дороге, которая была построена с нуля, присвоено имя участника Сталинградской битвы, ученого, экономиста, Почетного гражданина Волгограда и Волгоградской области Максима Матвеевича Загорулько.

Сейчас дорожники завершают работу на втором отрезке протяженностью 2,2 км — от ТРК «Акварель» до соединения с ул. Кирова.

- Этот участок находится недалеко от Волгоградского агарного университета, где Евгений Федорович после войны работал долгое время. У нас получится очень символичный единый маршрут — от ул. им. Максима Матвеевича Загорулько через ул. им. Евгения Федоровича Рогова по ул. им. сражавшейся за Сталинград и погибшей в ходе Курской битвы Героя Советского Союза, санинструктора Зинаиды Ивановны Маресевой на ул. им. 64-й Армии. По-настоящему фронтовой маршрут, - отметил губернатор.

Андрей Бочаров обратился к главе Волгограда Владимиру Марченко, руководителю городского совета ветеранов Александру Струкову с просьбой поддержать инициативу и выйти с инициативой в городскую думу о присвоении новой улице имени участника Сталинградской битвы Евгения Рогова.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор поздравил Евгения Федоровича Рогова с 99-летием.

Фото: администрации Волгоградской области