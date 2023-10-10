На Украине погиб 33-летний десантник из Волгоградской области

В ходе специальной военной операции погиб житель Камышина Волгоградской области Виталий Васкецов, сообщает V102.RU.
— Виталий Викторович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Вечная память Герою! — рассказали информагентству в администрации Камышина.
Известно, что погибшему исполнилось всего 33 года. Виталий Васкецов проходил службу в ВДВ.
Фото и коллаж: Виталий Васкецов / ok.ru, Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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