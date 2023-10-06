На Украине погиб 42-летний доброволец из Волгоградской области

В Волгоградской области завтра, 7 октября, проводят в последний путь участника СВО Сергея Кондакова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Урюпинска, доброволец отправился на фронт в августе этого года.

— Сергей Кондаков погиб 20 сентября в поселке Опытное в ДНР, защищая интересы России. Это огромная боль утраты. Урюпинск скорбит, прощаясь с настоящим Защитником, — рассказали в администрации Урюпинска.

Известно, что наш земляк родился в хуторе Бугровском Урюпинского района. Учился в Салтынской средней школе. Отслужил срочную в армии. В ноябре Сергею Кондакову могло исполниться 43 года. У погибшего военного остались жена и дети.

Отпевание в Покровском храме пройдет в субботу в 11.15. В полдень начнется траурная церемония в сквере Павших борцов у Стены памяти (вход в сквер в ворота у кинотеатра «Мир»). Похоронят бойца в станице Добринской.

Фото и коллаж: администрация Урюпинска, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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