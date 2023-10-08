В Волгограде буквально на днях завершился этап юбилейной 20-й спартакиады Союзного государства среди студенческой молодежи. Представители вузов из ДНР, Минска и Казани поделились впечатлениями от прошедших игр и рассказали журналистам V102.RU, чем отличаются Волгоград и Волжский.

Михаил признался, что в Волгограде он оказался первый раз. Молодой человек профессионально занимается волейболом и на спартакиаде защищал честь Белорусского государственного университета.

— Мы приехали из Минска. Соревнования прошли в таком дружеском формате. Все команды показали достойный уровень для студенческого спорта. Отдельно могу выделить ребят и девчонок из Казани, Москвы и Донецка, — поделился 18-летний студент. — Жаль, что время пролетело так быстро. Мы здесь пробыли всего неделю и уже нужно возвращаться обратно.

Миша впечатлили экскурсия по Мамаеву кургану и экспозиция музея-панорамы «Сталинградская битва».

— Нам безумно все понравилось, организация на высшем уровне. Но, если честно, Волгоград мне на первый взгляд показался довольно мрачноватым. Возможно потому, что нас везли дорогой через большое количество заводов. У вас очень приветливые люди. Нас разместили в Волжском и я могу сказать, что мне этот город понравился больше, там как-то солнечнее и зеленее что ли было. Возможно, это просто первые ощущения, — подытожил участник соревнований.





Варвара из Казани приехала в Волгоград от Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.

— Мы выступали по волейболу. В целом мне показалось, что наша группа была на равных со всеми. Конкретного лидера я не заметила. Сыграли все очень качественно, — рассказала 19-летняя спортсменка.

По словам девушки, по приезду в Волгоград всю шруппу сразу повели на главную высоту России.

— Мамаев курган очень впечатлил. Такое место силы. Дух захватывает. Вообще, все, что я увидела в Волгограде в плане инфраструктуры — мне все понравилось, она довольна сбалансированная. остановки, магазины, жилая застройка. Все рядом и не нужно далеко никуда ходить. Лично мне было комфортно. Хотя есть такой момент, что местами мы ехали по городу, и вдруг появлялось поле. От этого теряешься, кажется, что в другой город какой-то попал, — с улыбкой делится Варвара. Нас разместили в Волжском, но мне Волгоград больше понравился.





Из Донецкой Народной Республики на спартакиаду заявились восемь человек. Студенты Донецкого государственного медуниверситета, несмотря на все сложности, нашли силы и возможность показать себя на соревнованиях такого уровня.

— Ребята приехали сюда первый раз. Студенты первого, второго и третьего курсов. Те, кто в Донецке близко живут у университета, они ходят учиться очно, остальные на дистанте. Поэтому тренировок мы меньше провели, в следующий раз обязательно покажем лучший результат, — рассказал представитель команды от вуза Сергей Неведомский. — Конечно, в Волгограде ребятам все понравилось. Как встретили, сами игры, отношение, экскурсионная программа.

Артему 19 лет и родной Донецк ему пришлось покинуть из-за боевых действий в прошлом году. Но молодой человек не унывает и надеется вернуться домой.

— Ваш город очень похож Донецк — архитектурой, планировкой, да даже названиями проспектов и улиц. Ленина, Пушкина. У нас река протекает, соединяется мостами. Так что мы плюс-минус похожи. Тут видно, что развитие города идет, а у нас с 2014 года оно фактически остановилось. От этого мне грустно. В Волгограде много исторических мемориалов, которые было интересно посетить, — отмечает спортсмен. — В Волгограде я первый раз. Соревнования прошли на достойном уровне, команды собрались сильные. Я вообще волейболом со школы занимаюсь, но потом пришлось прервать… Пока я временно переехал в Краснодар, меня тут даже звали в молодежную сборную.

На прощание Артем говорит, что мечтает вернуться в Донецк.

— Когда все закончится, конечно, хочу обратно. Я скучаю по своему дому. Там я родился и вырос.

Напомним, Волгоград принял 250 спортсменов-участников из России и Беларуси в возрасте от 17 лет до 21 года, принявших участие в 20-й спартакиаде Союзного государства. Честь российского флага отстаивали юноши и девушки из семи субъектов РФ — студенты Волгоградской, Ростовской, Тюменской, Воронежской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Донецкой Народной республики. Призеров 6 октября наградили в пресс-центре стадиона «Волгоград Арена».

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»